Burdur'da Kavşak Kazası: 1 Yaralı

Burdur'da iki otomobilin kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Şeref Bulvarı'ndan, Tugay kavşağı istikametine seyir halinde olan Ahmet Ş. (34) idaresindeki 55 AHB 50 plakalı otomobil ile Hatip Hoca Caddesi'nden Manastır Kavşağı istikametine seyir halinde olan Mustafa G. ( 67) idaresindeki 07 CNF 38 plakalı otomobil Manastır Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 CNF 38 plakalı otomobilin ön koltuğunda bulunan Şükran G. (67) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şükran G. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - BURDUR