Burdur Belediyesi hangi partiden? Burdur Belediye Başkanı kimdir?

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BURDUR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Burdur Belediye Başkanlığını Ali Orkun ERCENGİZ yapıyor.

BURDUR BELEDİYE BAŞKANI ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR?

"Ali Orkun Ercengiz (d. 9 Eylül 1973, Burdur), Türk siyasetçi. Burdur Belediye Başkanı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası'nda yönetim kurulunda görev yapmıştır aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürütmüştür. Türk Eczacılar Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev almıştır. Türk Eczacılar Birliği tarafından 14 Haziran 2011'de Burdur'da yapılan toplantının ardından 54. Bölge Burdur Eczacı Odası kurucu yönetimine atandı. Yönetim Kurulu tarafından başkan seçildi. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burdur Belediye Başkanı olmuştur. 2014-19 yılları arasında Başkanlık görevini sürdürürken iki kez Burdur Belediyeler Birliği Başkanlığı ve iki kez de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyeliği yapmıştır. Aynı dönem içerisinde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde %53.4'lük bir oyla ikinci kez Belediye Başkanlığına seçilmiş ve halen görevdedir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2.Başkanlığı görevinin yanı sıra Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. "