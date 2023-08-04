Burdur yerel seçimleri, Türkiye'de ülke genelindeki yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. 2019 yerel seçim sonuçları kapsamında Burdur Belediye Başkanı, Burdur'un 11 ilçesine belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Burdur Belediyesi hangi parti? Burdur Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

Burdur Belediyesi hangi parti? Merak ediliyor ve gündeme gelen olayların ardından sıklıkla araştırılıyor. Seçimlere katılan başlıca partiler, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi oldu. Peki, Burdur Belediyesi hangi parti? Burdur Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

BURDUR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 Burdur yerel seçim sonuçları açılan sandık oylarıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ali Orkun Ercengiz, oyların %53,14'ünü aldı ve en yakın rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Deniz Kurt'u geride bırakarak kazandı.

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2019