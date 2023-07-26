Burdur yerel seçimleri, Türkiye'de ülke genelindeki yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. 2019 yerel seçim sonuçları kapsamında Burdur Belediye Başkanı, Burdur'un 11 ilçesine belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Burdur Belediyesi hangi parti? Burdur Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz hangi partiden?

Burdur Belediyesi hangi parti? Sorusu, özellikle son zamanlarda gündeme gelen olaylar ile birlikte araştırılıyor. 31 Mart 2019 Burdur seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. 2019 Burdur yerel seçim sonuçları açılan sandık oylarıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Peki, Burdur Belediyesi hangi parti? Burdur Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz hangi partiden?

BURDUR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

31 Mart 2019 Burdur seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. Belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ali Orkun Ercengiz, oyların %53,14'ünü aldı ve en yakın rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Deniz Kurt'u geride bırakarak kazandı.

ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR ?

Ali Orkun Ercengiz, 1973 yılında Burdur'da doğdu. İlk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1984 yılında Burdur Anadolu Lisesi'nde okudu. 1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanarak yüksek öğrenimine İzmir'de başladı.

1997 yılında fakülteden mezun olarak, 1998 yılında Erzurum ve Tunceli'de vatani görevini eczacı olarak yaptı.1999 yılında Burdur'da serbest eczacılığa başladı.

2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası'nda yönetim kurulunda görev yaparken aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. Türk Eczacıları Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev aldı.

2011 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde T.E.B. Merkez Heyeti'nin katkı ve oluruyla 54. Bölge Burdur Eczacı Odası'nın kurucu başkanı olarak atandı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burdur Belediye Başkanı seçildi.

Ali Orkun Ercengiz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Burdur Belediye Başkan adayı oldu.