Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Burcugül Çubuk hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Burcugül Çubuk'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Burcugül Çubuk kimdir? Burcugül Çubuk kaç yaşında, nereli? Burcugül Çubuk hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Burcugül Çubuk hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Burcugül Çubuk'un hayatını araştırıyor. Peki, Burcugül Çubuk kimdir? Burcugül Çubuk kaç yaşında, nereli? Burcugül Çubuk hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BURCUGÜL ÇUBUK KİMDİR?

Burcugül Çubuk (d. 1985, Emirdağ) Türk siyasetçidir.

1985 senesinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Daha sonra ailesiyle beraber iş imkanları nedeniyle Antalya'ya göç etti. Devrimci Liseliler (DEV-LİS)'in faaliyetlerine iştirak etti. Ardından, Sosyalist Demokrasi Partisi'ne (SDP) katıldı. Anadolu Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümünde okudu. Eğitim hayatı devam ederken Gençlik Sendikası'nın (Genç Sen) kuruluşunda görev aldı. Daha sonra Devrimci Parti'ye katıldı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden İzmir milletvekili seçildi.