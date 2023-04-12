Burcu Türünz kimdir? Adım Farah avukat Bade kim? Burcu Türünz kaç yaşında, nereli?
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Burcu Türünz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Burcu Türünz kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Burcu Türünz kimdir? Adım Farah avukat Bade kim? Burcu Türünz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Burcu Türünz 2011 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Adım Farah dizisiyle adından söz ettiren Burcu Türünz kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Burcu Türünz kimdir? Adım Farah avukat Bade kim? Burcu Türünz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…
BURCU TÜRÜNZ KİMDİR?
Burcu Türünz 24 Şubat 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Viyana'ya yerleşen genç oyuncu, beş sene burada yaşayarak Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi'nde yüksek lisans yapmıştır. Burcu Türünz ilk olarak Kalp Atışı dizisindeki Esma rolüyle adından söz ettirmiştir.