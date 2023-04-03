Burcu Soysev kimdir? Burcu Soysev hayatı ve biyografisi! Burcu Soysev kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Burcu Soysev, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Burcu Soysev hakkında merak edilenler. Burcu Soysev hayatı ve biyografisi. Burcu Soysev kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burcu Soysev merak konusu oldu. İşte Burcu Soysev hakkında merak edilen Burcu Soysev kimdir, Burcu Soysev hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Burcu Soysev KİMDİR?

2013 yılından beri İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak görev yapar. Soysev, opera tekniğiyle söyleyip, sosyal medyada paylaştığı şarkı ve türkülerle tanınmıştır.

Yaşamı

1974 yılında Ankara'da doğdu. Annesi Güngör Soysev, babası bestekar İlgün Soysev'dir. Müzik eğitimine TRT Ankara Radyosu'nda klasik Türk müziği keman sanatçısı olan babaannesi Nezahat Soysev'den keman ve nota öğrenerek başladı. İlkokul, orta okul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. İlkokul yıllarında yarı zamanlı olarak konservatuvar öğrenimi gördü. Hafta sonları, şan, solfej ve koro eğitimi aldı.

1991 yılında girdiği sınavlar sonucu Ankara Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kabul edildi. Öğrenimine hukuk alanında devam etti. Öğrencilik yıllarında Ankara Çoksesli Korosu'nda korist olarak yer aldı.

Hukuk öğrenimini ve avukatlık stajını tamamladıktan sonra hukuk alanında çalışmayı bırakarak operaya yöneldi; Keriman Davran ve Nilgün Akkerman'dan özel şan dersleri aldı. Bu dönemde TRT'de Sabah Haberleri programında haber seslendirmesi ve muhabirliği yaptı. İlk defa sözleşmeli sanatçı olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Turandot operasında yer aldı. 2000-2013 arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde konuk sanatçı olarak görev yaptı.

Besteci Fazıl Say'ın Mozart'ın 250. doğum yılı kutlamaları nedeniyle "2006 Mozart Yılı" çerçevesinde bestelediği Patara adlı bale eserinin Viyana'daki ilk seslendirilişinde ve 12 konserlik dünya turnesinde yer aldı.

Müzik eğitimine Bilkent Üniversitesi'nin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde devam etti. Suna Korat'ın ve Pekin Kırgız'in öğrencisi oldu. Bölümü sınıf atlayarak üç senede bitirdi; aynı kurumda yüksek lisans çalışmalarını Pekin Kırgız, doktora çalışmalarını Keriman Davran ile tamamladı. 2011 yılından itibaren Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı'nda öğretim görevlisi oldu ve bölüm başkanı olarak idari işler üstlendi.

2013'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün açtığı sınavı birincilikle kazanan sanatçı, öğretim görevlisi kadrosunu bıraktı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanatçı olarak görev aldı. Aynı yıl, Üniversitelerarası Kurul'un düzenlediği doçentlik sınavları sonucunda sahne sanatları -opera şarkıcılığı dalında doçent ünvanı aldı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda ve Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda şan dersleri vererek müzik alanında eğitimcilik yapar.

"Smule" adlı karaoke uygulaması aracılığıyla kaydettiği ve gerek opera aryaları gerekse opera dışında farklı türlerde şarkılar söylediği videolar ile tanımıştır