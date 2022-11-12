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Burcu Özüyaman kimdir? Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özüyaman kimdir? Burcu Özüyaman kaç yaşında, nereli?

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Burcu Özüyaman kimdir? Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özüyaman kimdir? Burcu Özüyaman kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından merak edilen isimlerden birisi olan Burcu Özüyaman kimdir? Sorusunu merak edenler için bu haberimizde yanıtladık. Peki, Burcu Özüyaman kimdir? Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özüyaman kimdir? Burcu Özüyaman kaç yaşında, nereli?

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Yaptığı düğün ile birlikte dikkatleri üzerine çeken Burcu Özüyaman hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Sevim Egesoy'un kızı olarak bilinen Burcu Özüyaman hakkında araştırılan sorular arasında Burcu Özüyaman kaç yaşında, nereli? Soruları da yer alıyor. Peki, Burcu Özüyaman kimdir? Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özüyaman kimdir? Burcu Özüyaman kaç yaşında, nereli?

BURCU ÖZÜYAMAN KİMDİR?

Burcu Özüyaman, 26 Haziran 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ata Koleji mezunu olan Özüyaman, spor ve dans eğitmenliği ile iş hayatına atıldı. 2018 yılından bu yana İstanbul Etiler'de kendi açtığı güzellik merkezinin başında olan Özüyaman, daha önce restoran işletmeciliği de yapıyordu. Lübnanlı iş insanı Rachard Ghandou ile evlendi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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