Son Olarak Aşk Mantık İntikam isimli dizide yer alan güzel oyuncu Burcu Özberk, dizisi final yapınca kendini tatile vurmuştu. Aylardır tatilde olan güzel oyuncudan kötü haber geldi. Burcu Özberk koronavirüs mü oldu? Burcu Özberk sağlık durumu ne?

BURCU ÖZBERK KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Burcu Özberk, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: "Hiç koronaya yakalanmadım diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin."