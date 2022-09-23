Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda oynayan Burcu Özberk'in hayatı merak ediliyor. Peki, Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi nedir?

Yaptığı açıklamalar ve güzelliği ile magazin dünyasından düşmeyen Burcu Özberk'in hayatı merak edildi. Peki, Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Aralık 1989

Kaç yaşında: 33 yaşında

Nereli: Eskişehir

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 2021'den itibaren ise Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle baş rol almaktadır.

BURCU ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Burcu Özberk 33 yaşındadır. Burcu Özberk Instagram hesabı "burcuozberk" kullanıcı ada sahipti ve 8 milyon takipçisi bulunuyor.