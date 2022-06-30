Burcu Özberk hangi bölümden mezun oldu?

Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine can veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, iddialı paylaşımalrıyla hayranlarından büyük beğeni topluyor. Son olarak kepli fotoğrafını ve videosunu paylaşan Özberk'in hangi bölümden mezun olduğu merak edildi.

BURCU ÖZBERK HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLDU?

"Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün. Bu süreçte yanımda olan Rektörümüze, Müdürlüğümüze, Hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar'ından mezun olduğum için çok mutluyum."

32 yaşındaki oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar'ından mezun oldu.

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