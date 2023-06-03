Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Burcu Köksal hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Burcu Köksal'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli? Burcu Köksal hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Burcu Köksal hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Burcu Köksal'ın hayatını araştırıyor. Peki, Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli? Burcu Köksal hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal (18 Ocak 1980), Türk avukat, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar milletvekili. 7 Haziran 2015 tarihinden beri milletvekilidir. Burcu Köksal, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının arından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı. Evli ve bir çocuk annesi olan Köksal, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan Köksal, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.