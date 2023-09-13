Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Burcu Kıratlı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Burcu Kıratlı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Burcu Kıratlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı instagram hesabı ne?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Burcu Kıratlı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Burcu Kıratlı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Burcu Kıratlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı instagram hesabı ne? Detaylar haberimizde.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı (d. 23 Temmuz 1989, İstanbul), Türk oyuncu.

Hayata gözlerini İstanbul'da açan Kıratlı, ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010-2012 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2019 yılında sona eren Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.

BURCU KIRATLI İNSTAGRAM HESABI NE?

Kıratlı, instagramda "@burcukiratli23" kullanıcı adıyla yer alıyor. 5,7 Mn takipçiye sahiptir.

Burcu Kıratlı

Burcu Kıratlı

Burcu Kıratlı