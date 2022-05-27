Burcu Kıratlı kimdir? 28 Mayıs Afara program konuğu Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir? - Haberler

27-28 Mayıs Afara programı konuklarından olan Burcu Kıratlı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Burcu Kıratlı kimdir? 28 Mayıs Afara program konuğu Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir? Burcu Kıratlı'nın hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, (d. 23 Temmuz 1989, İstanbul), Türk oyuncu.

Hayata gözlerini İstanbul'da açan Kıratlı, ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010-2012 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2019 yılında sona eren Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.

Burcu Kıratlı 27-28 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Aldığı ödüller:

2014 - Evos Angels Dijital Medya'nın Enleri - En iyi çıkış yapan kadın oyuncu (Peri Masalı)

Altın palmiye 2018 yılın en iyi kadın oyuncusu

Watsons ödülleri- en guzel saç ödülü

Altın palmiye 2019 en iyi kadın oyuncu

Radyo ve televizyon gazeteciler derneği en iyi kadın oyuncu ödülü

Datça altın badem ödülleri - yılın en iyi kadın oyuncusu ödülü

Farkındalık ve sosyal sorumluluk ödülleri yılın en iyi ekran yüzü ödülü

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