Burcu Kara kimdir? Burcu Kara hayatı ve biyografisi! Burcu Kara kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burcu Kara merak konusu oldu. İşte Burcu Kara hakkında merak edilen Burcu Kara kimdir, Burcu Kara hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 1 Mart 1980

(42 yaşında)

Bursa

Boy: 1,75 m

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Ardından Bursa'ya dönerek kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başladı fakat umduğu heyecanı bu meslekte bulamadı ve diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başladı.

Kariyeri

Olay TV'de program sunmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakaladı, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında "Haber Spikeri" olarak haberleri sunmaya başladı. Bursa'daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul'a yerleşti. Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yaptı.

Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başladı ve kısa bir süre sonra Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakterini canlandırma fırsatını yakaladı. O Şimdi Mahkum filminde spiker kız ve Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıktı. 2005 yılında Cine 5 kanalında "Cinesinema" programının, 2007 yılında Show Max kanalında "Burcuyla" programının sunuculuğunu üstlendi. 2007 yılında, "Sadri Alışık Tiyatrosu"nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan "Güllü"nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı. Ardından Elveda Derken dizisinde "Zeynep" rolünü canlandırdı. İpsiz Recep adlı yapımda da rol aldı.

2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenmiştir. 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'la olan evliliklerini sonlandırdılar. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenmiştir.