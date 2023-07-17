Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan "Eşim Benzerim Yok" isimli yarışmanın sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Burcu Esmersoy'un düğünü kaç gün sürecek, kaç gelinlik giyecek merak ediliyor. Burcu Esmersoy'un düğünü kaç gün sürecek, kaç gelinlik giyecek? Detaylar haberimizdedir…

BURCU ESMERSOY'UN DÜĞÜNÜ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir birlikte olduğu Nazım Akmandil ile yaz sonunda nikah masasına oturacak. İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacaklarını söyleyen Esmersoy, "5 gelinlik giyeceğim" dedi.

BURCU ESMERSOY NE ZAMAN EVLENİYOR?

YouTube'da yayınlanan "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programına konuk olan Esmersoy, düğünüyle ilgili konuştu. Sunucuların "Senin gelinliğin çok merak ediliyordur, insanlara yön verirsin" demesi üzerine nikahıyla ilgili detayları veren Esmersoy, "Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım herhalde. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak galiba. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da bir düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz. Nazım'la ilk birlikte olmaya başladığımız günden beri evleneceğimizi biliyordum. Bodrum'da nikah öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak. 5 tane gelinlik giyerim" dedi.