Burcu Denizer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Burcu Denizer kimdir, kimle evlendi? Burcu Denizer kaç yaşında? Burcu Denizer aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer kimdir? İşte hakkında bilgiler...

KAAN URGANCIOĞLU VE BURCU DENİZER EVLENDİ Mİ?

Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile evlendiğini duyurdu. Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu, nikah karelerini sosyal medyada "Sürpriz" notuyla paylaştı.

BURCU DENİZER KİMDİR?

Tarsus Amerikan Lisesi'nden mezun olan Burcu Denizer, Amerika'da işletme eğitimi aldı ve restoran- kafe işletmeciliğine başladı.Gıda sektöründe olan işletmelerinin yöneticiliğini yapmakta. Ailesinden işletmeliğe aşina olan Denizer'in dedesi ünlü et restoranı Gelik'in kurucusu. Dünyayı gezmeyi kendisine hedef belirleyen Burcu Denizer özgür bir ruha sahip. Cihangir'in ünlü kafesi olan Kiki'yi işletiyor.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu (d. 9 Mayıs 1981, İzmir), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Hayatı

9 Mayıs 1981'de İzmir'de doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Suriye ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.