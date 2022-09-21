Geçtiğimiz günlerde oyuncu Burcu Binici ve O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturdu. İkilinin birbirlerini takipten çıkmasının ardın ayrılık iddiaları gündeme geldi. Peki, Burcu Binici boşandı mı? Burcu Binici Tankurt Manas ayrıldı mı? İşte detaylar...

Ağustos ayında evliler kervanında oyuncu Burcu Binici ve rapçi Tankurt Manas da katıldı. Sade bir törenle dünayevine giren çift, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla evlendiklerini sevenleriyle paylaşmışlardı. İkilinin birbirlerini takipten çıkmasının ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi. Peki, Burcu Binici boşandı mı? Burcu Binici Tankurt Manas ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

BURCU BİNİCİ BOŞANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Manas'tan evlilik teklifi alan Binici, evlendiklerini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Sıfır şaka" notunu düşerken, Manas ise nikah fotoğrafını "Evlilik" başlığıyla paylaşarak mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı. İkilinin birbirlerini takipten çıkıp paylaştıkları fotoğrafları silmesinin ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi. İkiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BURCU BİNİCİ TANKURT MANAS AYRILDI MI?

Oyuncu Burcu Binici ve rapçi Tankurt Manas'ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarması üzerine ayrılık iddiaları gündeme geldi. İkiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.