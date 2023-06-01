Astroloji, gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözdebilimdir. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir. Her yıl burçların değiştiğine dair iddialar ortaya çıkıyor ve burçlar değişti mi 2023? Burçlar değişecek mi? soruları aratılıyor. Peki, Burçlar değişti mi 2023? Burçlar değişecek mi?

Burçlar değişti mi 2023? sorusu her sene olduğu gibi bu sene de gündemde yerini aldı. Günümüzde astrologlar, Güneş'in Ay'ın ve gezegenlerin insanın yaşamı üzerinde etkileri olduğunu ve buradan hareketle bir kişinin geleceğinin kestirilebileceğini öne sürerler. Astrolojiye ilgi artmışken son günlerde sıklıkla merak edilen Burçlar değişti mi 2023? Burçlar değişecek mi? soruları tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...

BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023?

Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir; diğer bir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir.

Her sene ortaya çıkan burçlar değişti iddiası ise asılsızdır. NASA, 2020 yılında konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: