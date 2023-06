Burçlar değişti mi 2023? sorusu her sene olduğu gibi bu sene de gündemde yerini aldı. Günümüzde astrologlar, Güneş'in Ay'ın ve gezegenlerin insanın yaşamı üzerinde etkileri olduğunu ve buradan hareketle bir kişinin geleceğinin kestirilebileceğini öne sürerler. Astrolojiye ilgi artmışken son günlerde sıklıkla merak edilen Burçlar değişti mi 2023? Burçlar değişecek mi? soruları tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...

Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir; diğer bir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir.

Her sene ortaya çıkan burçlar değişti iddiası ise asılsızdır. NASA, 2020 yılında konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

?? We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.



When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT