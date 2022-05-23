Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu hayatı ve biyografisi! Burçin Terzioğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burçin Terzioğlu merak konusu oldu. İşte Burçin Terzioğlu hakkında merak edilen Burçin Terzioğlu kimdir, Burçin Terzioğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 9 Mart 1980

(42 yaşında), İstanbul

Boy: 1,6 m

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.

Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.

2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da "Rüya Erdem" rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Fox Tv'de yayınlanan dönem dizisi Kurşun'da başrol olarak yer alıp gazeteci "Leyla Devrim" karakterini canlandırdı. Aynı yıl içerisinde Güzelliğin Portresi adlı filmde "Nisan" rolünü oynadı.