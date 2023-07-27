Müzisyen, dizi ve film oyuncusu Burçin Bildik'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Burçin Bildik kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Burçin Bildik geliyor. Oyuncu Burçin Bildik, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Peki, Burçin Bildik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı dizi ve filmler hangileri? Burçin Bildik'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

BURÇİN BİLDİK KİMDİR?

Burçin Bildik (31 Mayıs 1970, İstanbul), Türk sinema, dizi, reklam oyuncusu ve müzisyen.

31 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Burçin Bildik, her ne kadar reklamlar ile tanınmış olsa da lise eğitiminden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde eğitim gördü.

Gençlik döneminden bu yana şarkıcı ve müzisyen kimliğinin yanında oyunculuğu 30'lu yaşlarında ön plana çıkmaya başlayan Bildik, ilk olarak 2006 yılında Janset ve Sumru Yavrucuk ile Vestel reklamında görülmüştür. Ardından sırasıyla Yapı Kredi, AtlasJet ve Vatan Computer reklamlarında boy gösterdi. Ama özellikle '118 – 33' isimli bilinmeyen numaralar servisinin reklamları ile Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden birisi haline gelen Bildik, aynı zamanda komedi filmlerinden birisi olan Sağ Salim isimli sinema filminde de izleyici karşısına çıkmıştır.

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