Burçak Tuncer kimdir? Burçak Tuncer kaç yaşında, nereli? - Haberler

21 Ocak'ta başlayan Survivor 2017 yarışmacılarının arasında Burçak Tuncer de bulunuyor. Gönüllüler takımının iddialı isimlerinden olan Burçak Tuncer'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Burçak Tuncer kimdir? Burçak Tuncer kaç yaşında, nereli? Burçak Tuncer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BURÇAK TUNCER KİMDİR?

Burçak Tuncer, Survivor 2017'de ada hayatındaki yaşamı ve yarışmalarda gösterdiği performans merak ediliyor. Survivor'da şu ana kadar katılım gösterdiği 99 oyundan 47 galibiyeti olan Burçak Tuncer bu skorunu yükseltilebilecek mi? Birleşme Partisi öncesi son oyunlarda nasıl bir performans gösterecek? Hepsi ve dahası "Burçak Tuncer kimdir?" başlığı altında bu haberimizden takip edebilirsiniz...

Survivor 2017 kadrosunun genç isimlerinden Burçak Tuncer İzmir Karşıyaka'da 1992 yılında dünyaya geldi. 6 Nisan doğumlu olan Survivor Gönüllüler yarışmacısı Burçak Tuncer, Koç burcu. Burçak Tuncer Mimarlık yapmakta. İlkokul ve lise eğitimini İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okuyan Burçak Tuncer, Üniversite eğitimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladı.

Sanatın birçok dalına ilgi duyan Burçak Tuncer, eğitim hayatı boyunca pek çok sanat dalıyla ilgilendi. Yeteneği doğrultusunda devam eden Survivor Gönüllüler yarışmacısı, resim dalında birincilik ödülleri kazandı. Burçak Tuncer ayrıca Çeşme Sanat Galerisi'nden kişisel resim sergisi açtı.

Haberler.com - Gündem