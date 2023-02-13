Burçak Bozkuş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Burçak Bozkuş geliyor. Peki, Burçak Bozkuş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Burçak Bozkuş'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

Cnn Türk muhabiri Burçak Bozkuş kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Burçak Bozkuş kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

BURÇAK BOZKUŞ KİMDİR?

Burçak Bozkuş 8 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. CNN Türk muhabiri olan Burçak Bozkuş İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Meslek hayatına ilk olarak 2016 yılında CNN Türk'te stajyer olarak başlamıştır. Ardından Fox TV ve DHA'da görev yaptı. Burçak Bozkuş DHA'da 2 yıl muhabirlik yaptı. Burçak Bozkuş şimdilerde CNN Türk'te muhabirlik yapmaktadır.