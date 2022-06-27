Burç uyum tablosu! Burç uyumu tablosu ile hangi burçlar uyumlu, hangi burçlar iyi anlaşır?

Burç uyumu tablosu merak ediliyor. Burç uyumu özellikle çiftler arasında güneş burcu, yükselen burç başta olmak üzere merak edilen konular arasında yer almaktadır. Burç uyumu testi, daha çok evlilik, arkadaşlık ilişkilerinde araştırılmaktadır. Burç uyumu hesaplama için sizlere burç uyumu tablosu ve burçların özellikleri haberimizde yer almaktadır. İşte burç uyum tablosu!

BURÇ UYUMU

Burç uyumu tablosu ile hangi burçlar iyi anlaşır, hangi burçlar anlaşamaz sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. Ancak bilinmelidir ki güneş burçlarının yanı sıra yükselen burçları ve diğer gezegenlerin burçları da uyum açısından önemlidir.

Burç Uyum Tablosu

Burç uyum tablosuna göre:

Koç burcunun en uyumlu olduğu burçlar Aslan, Yay, İkizler ve Kova'dır.

Boğa burcunun en uyumlu olduğu burçlar Oğlak, Başak, Yengeç ve Akrep'tir.

İkizler burcunun en uyumlu olduğu burçlar Terazi, Kova, Koç ve Aslan'dır.

Aslan burcunun en uyumlu olduğu burçlar Koç, Yay, Terazi ve İkizler'dir.

Başak burcunun en uyumlu olduğu burçlar Boğa, Oğlak, Akrep'tir.

Terazi burcunun en uyumlu olduğu burçlar İkizler, Kova, Aslan ve Yay'dır.

Akrep burcunun en uyumlu olduğu burçlar Yengeç, Balık, Boğa, Başak ve Oğlak'tır.

Yay burcunun en uyumlu olduğu burçlar Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova'dır.

Oğlak burcunun en uyumlu olduğu burçlar Boğa, Başak, Yengeç ve Akrep'tir.

Kova burcunun en uyumlu olduğu burçlar İkizler, Terazi, Koç ve Yay'dır.

Balık burcunun en uyumlu olduğu burçlar Yengeç, Akrep, Oğlak ve Boğa'dır.

NOT: Burç uyum tablosunda iki burcun uyumu 10 üzerinden değerlendirilmiştir.

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