Buray kimdir, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Buray'ın hayatı ve biyografisi ne? Buray'ın gerçek ismi nedir?

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BURAY GERÇEK İSMİ NE?

Buray'ın gerçek adı "Buray Hoşsöz" 'dür.

BURAY KİMDİR?

Buray Hoşsöz ya da bilinen sahne adıyla Buray (15 Haziran 1984, Lefkoşa), Kıbrıs Türkü pop şarkıcısıdır.

Eğitimi

Buray Hoşsöz lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde aldıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesinde devam etmiştir. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesinde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.

Hayatı ve kariyeri

Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer'in "Unutmuş Çoktan" şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Melbourne'deki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk"ı hazırladı. Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle çeşitli konserler verdi. 2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'ta konser veren Buray, 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı.

Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan Buray, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. "1 Şişe Aşk" albümünün çıkış şarkısı "İstersen" oldu. Sözleri Gözde Ançel'e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan "İstersen" şarkısının düzenlemesi de Buray'ın imzasını taşımaktadır. Akustik ritimleri ve Buray'ın kendine özgü vokaliyle seslendirdiği "İstersen", radyolar ve dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Türkiye resmî listesinde 1 numaraya yükselmeyi başardı. Albümün ikinci klibi "Sen Sevda mısın" şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye resmî listesinde 1 numara olma başarısı gösterdi. "Sen Sevda mısın"ın ardından üçüncü klip olarak "Kimsenin Suçu Yok" şarkısı yayımlandı.

Single'ları

"Hayat Sürer" (2014)

"Ben Ölmeden Önce" (Emrah Karaduman ile) (2019)

"Aşka Extra'nı Kat" (Uludağ Frutti Extra Reklam Müziği) (2019)

"Rampapapam" (Feride Hilal Akın & KÖK$VL ile) (2020)

"Deli Kız" (2020)

"Aşk Ne Güzel Şey" (Erkin Arslan & Evrencan Gündüz ile) (2020)

"Senin Yüzünden" (Arem Özgüç & Arman Aydın ile) (2020)

"Çift Gökkuşağı" (Ada Masalı Orijinal Dizi Müziği) (2021)

"1938" (Erkin Arslan ile)

"Deals with the Devil" (Ilkay Sencan ile) (2022)

"Yangın Var" (Arem Özgüç & Arman Aydın ile) (2022)

"Girdap" (2022)

Katıldığı diğer çalışmalar