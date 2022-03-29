Burak Yılmaz maçta yok mu, neden yok? Burak Yılmaz Milli maçta neden oynamıyor? Türkiye-İtalya maçında Burak Yılmaz olmayacak mı?
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Türkiye-İtalya ilk 11 açıklandı. İlk 11'de Burak Yılmaz'ın yer almaması futbol severler tarafından merak edildi. Peki, Burak Yılmaz maçta yok mu, neden yok? Burak Yılmaz Milli maçta neden oynamıyor? Türkiye-İtalya maçında Burak Yılmaz olmayacak mı? İşte detaylar...
Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz maçın ardından A Milli Takım'da Burak Yılmaz sürpriz bir karar aldı. Burak Yılmaz maçta yok mu, neden yok? Burak Yılmaz Milli maçta neden oynamıyor? Türkiye-İtalya maçında Burak Yılmaz olmayacak mı?
Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.
Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
Maçın ilk 11'i şöyle:
Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.
Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz maçın ardından A Milli Takım'da Burak Yılmaz sürpriz bir karar aldı. Ay-Yıldızlı formayı artık giymeyeceğini açıklayan deneyimli golcü, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koydum. Bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar, Halil, Cenk, daha kim varsa, Kenan onların bu işi yapacağına inanıyorum." dedi.
Burak Yılmaz geçtiğimiz hafta Milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bundan dolayı bugünkü maçta yer almıyor.