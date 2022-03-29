Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz maçın ardından A Milli Takım'da Burak Yılmaz sürpriz bir karar aldı. Burak Yılmaz maçta yok mu, neden yok? Burak Yılmaz Milli maçta neden oynamıyor? Türkiye-İtalya maçında Burak Yılmaz olmayacak mı?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı 29 Mart Salı yani bugün akşam saat 21:45 'de ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA İLK 11

Maçın ilk 11'i şöyle:

Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.

BURAK YILMAZ MAÇTA NEDEN YOK?

Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz maçın ardından A Milli Takım'da Burak Yılmaz sürpriz bir karar aldı. Ay-Yıldızlı formayı artık giymeyeceğini açıklayan deneyimli golcü, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koydum. Bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar, Halil, Cenk, daha kim varsa, Kenan onların bu işi yapacağına inanıyorum." dedi.

Burak Yılmaz geçtiğimiz hafta Milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bundan dolayı bugünkü maçta yer almıyor.

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