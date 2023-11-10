Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a dair son günlerde gündeme gelen birçok haberin ardından Burak Yılmaz istifa mı etti? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Burak Yılmaz istifa mı etti? Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrıldı mı, neden ayrıldı?i'nde Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler Yılmaz'a tepki göstermişti.

Burak Yılmaz istifa mı etti? Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Burak Yılmaz istifa mı etti? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından netlik kazandı. Şenol Güneş'in ardından geçici olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Burak Yılmaz yapılan açıklamaların ardından merak edilen Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Sorusunu yanıtladı. Peki, Burak Yılmaz istifa mı etti? Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

BURAK YILMAZ İSTİFA MI ETTİ?

Beşiktaş, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa ettiğini duyurdu. Şenol Güneş'in ardından geçici olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Burak Yılmaz, başarısız sonuçların ardından istifa etti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

TRİBÜNLERİN HEDEFİNDEYDİ

Dün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratları yapan Beşiktaş taraftarları ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz'a sert tepki gösterdi.