Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e mağlup olduğu karşılaşmada tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken Burak Yılmaz hangi takımda? Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz neden istifa etti, görevden alındı? soruları da gündeme geldi.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMDA? Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz neden istifa etti, görevden alındı?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar ise Burak Yılmaz hangi takımda? Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz neden istifa etti, görevden alındı? sorularına yanıt aradı.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMDA?

Şenol Güneş'in ardından geçici olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Burak Yılmaz, başarısız sonuçların ardından istifa etti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Burak Yılmaz'ın yeni takımının ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRAN BURAK YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ, GÖREVDEN ALINDI?

Burak Yılmaz, 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Futbol A Takımı'nın Teknik Sorumluluğu görevini yürüttü. Ancak başarısız sonuçların ardından, kendisinin isteği üzerine Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dildiği belirtildi. İstifanın tam olarak neden gerçekleştiğiyle ilgili daha fazla ayrıntı verilmemiştir.