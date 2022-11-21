"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarptı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenildi, Üzücü haber sonrası Burak Topçu öldü mü, Burak Topçu kimdir merak edildi.

BURAK TOPÇU (TRAFİK KAZASI) SAĞLIK DURUMU NE?

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.