Burak Topaloğlu kimdir? Burak Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Burak Topaloğlu Instagram hesabı!
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Oyuncu Burak Topaloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Burak Topaloğlu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Burak Topaloğlu kimdir? Burak Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Burak Topaloğlu Instagram hesabı! İşte detaylar...
Burak Topaloğlu 4 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Bahadır' karakteriyle adından söz ettiren Burak Topaloğlu kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Burak Topaloğlu kimdir? Burak Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Burak Topaloğlu Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…
BURAK TOPALOĞLU KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 4 Ocak 1988, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Amatör tiyatroculuğa Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladıktan sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium alışveriş merkezinde sahne aldı. Büyükçekmece Belediyesi Tiyatrosunda yönetmen asistanlığı yaptı. Burak Topaloğlu, Güldür Güldür Show'da oynamayı sürdürüyor.