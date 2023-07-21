Burak Sergen hapse mi giriyor ve Burak Sergen neden hapse girecek gündeme geliyor. Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Sergen, meslektaşı Işıl Sergen ile 2018'de tek celsede boşanmıştı. Burak Sergen hapse mi giriyor? Burak Sergen neden hapse girecek? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Burak Sergen hapse mi giriyor? Burak Sergen neden hapse girecek?

5 yıl önce boşandığı Işıl Sergen ile nafaka yüzünden davalık olan Burak Sergen, 1 ev ve 3 arabasından oldu. Burak Sergen hapse mi giriyor? Burak Sergen neden hapse girecek? soruları gündeme geliyor. Burak Sergen hapse mi giriyor? Burak Sergen neden hapse girecek? merak ediliyor. Burak Sergen hapse mi giriyor? Burak Sergen neden hapse girecek? Detaylar haberimizdedir…

BURAK SERGEN HAPSE Mİ GİRİYOR?

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Sergen, meslektaşı Işıl Sergen ile 2018'de tek celsede boşanmıştı. 14 yaşında oğlu bulunan ve nafaka ödemeyi kabul eden oyuncu, Ulus'taki evini eski eşine bıraktı. Ancak ikili arasındaki nafaka krizi mahkemeye taşındı. Nafakayı ödemek için mal varlığını satışa çıkaran ve kredi çeken Burak Sergen, ödemelerini yapamadığı için hapis cezası aldı.

BURAK SERGEN NEDEN HAPSE GİRECEK?

Önceki gün nafaka davasına katılan ve sonrasında Magazin Rüzgarı'na açıklama yapan Burak Sergen, yaşadıklarına isyan etti. Mal varlığını satışa çıkardığını ve durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Sergen, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim 5 kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının haczi çocuğuma ve eşine verildi. Eğitim, spor giderleri, tatil giderleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. Ben 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve hep yaptım" dedi.

"3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIM"

"Protokol'e göre nafaka bir sene sonra artıyor" diyen Burak Sergen sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim konusunda anlaşamadık. 1 sene içerisinde 3 okul değiştirtip sınıfta bıraktırdı. Çocuk kaldı. Bu eğitimde anlaşmazlık. Bana sorulmadan kafasına göre hareket ediyor ve bilgi vermiyor, sonrasında öğreniyorum. Nafaka yükseleceği zaman da anlaşamadık. 18 binden 25'e çıkarıp anlaşmak istedik. 70 bin TL talepte bulundu. Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Ben bu yüzden 3 ay hapis cezasına çarptırıldım ve ceza onandı. Ceza'nın itiraz süresini bekliyoruz şu an."