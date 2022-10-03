Burak mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'de bugün 3 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu var. Burak ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Çağatay mı Burak mı? Tüm detaylar haberimizde...