Burak mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
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Masterchef'de bugün 3 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu var. Burak ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Çağatay mı Burak mı? Tüm detaylar haberimizde...
Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Burak ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Burak mı Çağatay mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...
Kaptanlık seçme oyununda jüriler çiğ köfte yapılmasını istedi. En iyi çiğ köfte yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.
3 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, çiğ köfte yapılmasını istedi. En iyi 4 tabak seçiliyor.
Seçilen en iyi 2 tabak:
- Burak
- Çağatay
Düelloya çıkan 1. kişi : Çağatay
Düelloya çıkan 2. kişi : Burak K.
Burak ve Çağatay arasında mavi takım kaptanı düellosu oynanıyor. Birazdan kazanan isim açıklanacak. En iyi lokma yapan mavi takım kaptanı olacak.
Çağatay 32-3 lük bir skorla Burak Kaya'yı yenerek mavi takım kaptanı oluyor.
MAVİ TAKIM KAPTANI : ÇAĞATAY
KIRMIZI TAKIM KAPTANI : BURAK R.