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Burak mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

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Burak mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'de bugün 3 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu var. Burak ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Çağatay mı Burak mı? Tüm detaylar haberimizde...

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Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Burak ve Çağatay mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Burak mı Çağatay mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

Kaptanlık seçme oyununda jüriler çiğ köfte yapılmasını istedi. En iyi çiğ köfte yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

3 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, çiğ köfte yapılmasını istedi. En iyi 4 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 2 tabak:

- Burak

- Çağatay

Düelloya çıkan 1. kişi : Çağatay

Düelloya çıkan 2. kişi : Burak K.

Burak mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Burak mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Burak ve Çağatay arasında mavi takım kaptanı düellosu oynanıyor. Birazdan kazanan isim açıklanacak. En iyi lokma yapan mavi takım kaptanı olacak.

Çağatay 32-3 lük bir skorla Burak Kaya'yı yenerek mavi takım kaptanı oluyor.

Burak mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MAVİ TAKIM KAPTANI : ÇAĞATAY

Burak mı Çağatay mı? Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : BURAK R.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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