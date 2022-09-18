Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994 yılında "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkaran Burak Kut hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çekmiş ve milyon barajına yakın bir tiraj elde etmiştir. 2011 yılında Cansen Yeni ile dünyaevine girmiştir. Geçtiğimiz yıllarda Cansen Yeni'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafının altına bir kullanıcı, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" yorumunu yapmış ve Cansen Yeni'nin verdiği cevap gündem olmuştu. Cansen Yeni'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, Burak Kut eşi kim? Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir? Detaylar haberimizde...

BURAK KUT EŞİ KİM?

Burak Kut 2011 yılında Doktor Cansen ile dünyaevine girmiştir. Bu evlilikten Aden Bucan adlı kızları dünyaya gelmiştir.

CANSEN YENİ KİMDİR?

Cansen Yeni 2011 yılında şarkıcı Burak Kut ile dünyaevine girmiştir. Çukurova Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olduktan sonra başkent Üniversitesi kardiyoloji departmanında ve Türk Kalp Vakfı' nda çalıştı. Amerikan Academy of Anti Aging de Skin Rejuvination eğitimi aldıktan sonra Türkiye'de çalışmalarına bu yönde devam etti. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Kök Hücre Departmanı'nda genetik ve kök hücre üzerine doktora programındadır. Halen Doğuş Üniversitesi psikoloji bölümü doktora programına devam etmektedir.Türk 'Kalp Vakfı Kardiyoloji Departmanı' ve Türk Onkoloji Vakfı Kardiyoloji departmanında görev yaptı aynı zamanda Türk Onkoloji Vakfı Başhekimliğini de yürüttü.