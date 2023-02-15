Burak Kızılhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? FB genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Burak Kızılhan geliyor. Peki, Burak Kızılhan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Burak Kızılhan'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Fenerbahçe spor kulübü genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Burak Kızılhan kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

BURAK KIZILHAN KİMDİR?

Burak Çağlan Kızılhan 1984 İstanbul doğumludur. Burak Çağlan Kızılhan ilk öğrenimini Şişli Terakki'de orta ve lise öğrenimini St. Benoit Fransız Lisesinde tamamlamıştır. Daha sonra Londra'daki University of Hertfordshire'da Elektrik-Elektronik Mühendisliği üzerine lisans, yine Londra'da bulunan Brunel University'de Mühendislik Yönetimi alanında master yapmıştır. Ayrıca, Harvard Business School'da Finans alanında Executive eğitimini tamamlamıştır. Burak Çağlan Kızılhan, eğitim hayatından sonra Schneider Electric İngiltere'de iş hayatına başlamıştır ve burada 2 sene proje müdürü görevini sürdürmüştür. 2010 senesinde aile şirketleri olan AE Arma-Elektropanç'ta İş Geliştirme Müdürü ve Orta Doğu-Kuzey Afrika (MENA) operasyonlarının başında yer alan Kızılhan, 2014 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcısı görevine getirilmiştir.

Burak Çağlan Kızılhan, Haziran 2017'den Temmuz 2020'ye kadar AE'nin CEO'luk görevini üstlenmiştir. Şubat 2019'dan beri AE Mühendislik ve İnşaat (AE E&C) firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Orta Doğu'nun en prestijli yayımlarından olan Construction Week'in belirlediği bölgenin en etkili 100 ismini kapsayan Power 100 listesinde Türkiye'yi temsil eden 2 Türk'ten birisi olan Burak Kızılhan, 2020 yılı listesinde 62. sırada yer almıştır. Burak Kızılhan aynı zamanda 2014 yılı hariç 2012-2018 yılları arasında da listenin en genç ismi olarak yer almıştır.

Burak Çağlan Kızılhan, Ekonomist dergisi tarafından hazırlanan Türkiye'nin 40 yaş altı en güçlü 40 lideri sıralamasının yapıldığı "40 Genç CEO" 2018,2019 ve 2020 listelerinde yer almıştır. Burak Ç. Kızılhan, ek olarak Fortune Türkiye'nin belirlemiş olduğu "40 Yaş Altı 40" listesinde 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da yer almıştır.

Burak Ç. Kızılhan'ın sivil toplum kuruluşlarında halen devam etmekte olan görevleri şu şekildedir: