Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer atama kararlarına göre, çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti. Merak edilenler arasında ise Burak Keser kimdir? Kaç yaşında, nereli? Burak Keser nereye atandı? soruları yer aldı.

Yeni atama kararları ile birlikte vali yardımcı ataması ve 256 ilçeye kaymakam ataması yapıldı. Değişen kaymakamların kim oldukları ve nereye atandıkları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Burak Keser kimdir? Kaç yaşında, nereli? Burak Keser nereye atandı? soruları aratıldı.

BURAK KESER KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul ve Elazığ'da tamamladı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2016 Mart- 2017 Temmuz ayları arasında İçişleri Bakanlığı'nda İçişleri Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 Temmuz ayında Bilecik Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Muğla'nın Yatağan ve Ankara'nın Keçiören İlçelerinde Kaymakam Refikliği ve Eskişehir Çifteler İlçesinde de Kaymakam Vekilliği stajlarını tamamladı. 8 ay süreyle Madrid'de Complutense Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı. Evli ve bir çocuk babası olup orta düzeyde İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

BURAK KESER NEREYE ATANDI?

Kahramanmaraş Türkoğlu kaymakamı olan Keser, Ordu Vali yardımcısı olarak atandı.