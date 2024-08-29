Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi?

Burak Keleş isimli vatandaşın sosyal medyada yer alan videosu gündem oldu. Sözleri ile dikkat çeken Keleş'in durumu merak edildi. Peki, Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı?

BURAK KELEŞ KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

Burak Keleş sosyal medyada yayılan video ile tanındı. Sözleri ile eleştirilen Burak Keleş ile ilgili olarak sosyal medyada çeşitli çağrılar yapıldı.

Burak Keleş hakkında kişisel bilgileri ve soruşturma durumu hakkında henüz bilgi bulunmuyor.