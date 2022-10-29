Burak Haktanır kimdir? Kaç yaşında, nereli? Burak Haktanır filmleri ve dizileri!

Sinema ve dizi oyuncusu Burak Haktanır gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır kaç yaşında ve Haktanır hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Detaylar...

Burak Haktanır kim? Sinema ve dizi oyuncusu Burak Haktanır gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır kaç yaşında ve Haktanır hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

BURAK HAKTANIR KİMDİR?

Burak Haktanır, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında Recep İvedik 3 filminde rol alarak başlamıştır. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Haktanır, 2016'da Sevda Kuşun Kanadında dizisinde, 2019'da Ekrem karakteri ile Kimse Bilmez dizisinde, 2020'de Vahap karakteri ile Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler: