Daha önce senaryo gereği hapse girerek ayrıldığı diziye geri dönme haberleri ile gündeme gelen Burak Haktanır Gönül Dağı'na geri mi döndü? Sorusu araştırılıyor. Peki, Burak Haktanır Gönül Dağı'na geri mi döndü? Burak Haktanır hangi rolü oynayacak?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda daha önce senaryo gereği hapse girerek ayrılan Burak Haktanır hakkında Burak Haktanır Gönül Dağı'na geri mi döndü? Sorusu araştırılıyor. Burak Haktanır hangi rolü oynayacak? Sorusu da konuyla alakalı en çok merak edilen bir diğer detay olarak araştırılıyor. Peki, Burak Haktanır Gönül Dağı'na geri mi döndü? Burak Haktanır hangi rolü oynayacak?

c GÖNÜL DAĞI'NA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dizinin 107. bölümünde bir sürpriz yaşanacak ve daha öncesinde kadroda yer alan Burak Haktanır tekrar ekibe katılacak. Geçmiş bölümlerde Hamdi karakterine hayat veren oyuncu Burak Haktanır, senaryo gereği hapse girmiş ve ekipten ayrılmıştı. Tekrar ekranlara dönecek olan Hamdi fenomen, hapisten çıkıp tekrar kasabaya gelen karakterin değişimi seyircinin dikkatini çekecek.

Gönül Dağı oyuncuları