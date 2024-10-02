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Burak Geniş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş kaç yaşında, nereli?

Burak Geniş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş kaç yaşında, nereli?
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Ağrı'dan şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu açıkladı. Peki, Burak Geniş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş kaç yaşında, nereli?

Milli Savunma Bakanlığı? (MSB), Ağrı?'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit? olduğunu sosyal medya hesabından bildirdi.Burak Geniş kimdir? ŞehitPiyade Uzman Çavuş Burak Geniş kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BURAK GENİŞ KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı? (MSB), Ağrı?'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit? olduğunu sosyal medya hesabından bildirdi. Açıklamada, "2 Ekim 2024 tarihinde Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri not düşüldü.

Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, görevini büyük bir özveriyle yerine getiren bir asker olarak tanınıyordu. Ailesi ve memleketiyle ilgili detaylar, taziye sürecinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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