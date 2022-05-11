Burak Elmas aday mı? Galatasaray başkanlık seçiminde Burak Elmas aday olabilecek mi?

Burak Elmas aday mı başta Galatasaraylılar olmak üzere futbolseverler tarafından yanıtı merak ediliyor. Galatasaray'da 11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak seçim yaklaşırken başkan adayları da belli olmaya devam ediyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yeniden aday olacağının açıklanmasının ardından aday olması beklenmeyen mevcut Başkan Burak Elmas hakkında da bir iddia ortaya atıldı. Peki, Burak Elmas aday mı? İşte detaylar...

BURAK ELMAS ADAY MI?

Galatasaray'da seçime bir ay kala Başkan Burak Elmas'ın tekrar aday olmayı düşündüğü iddia edildi. Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari olarak ibra edilmemişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Elmas'ın yönetim kurulu listesinde ciddi bir değişiklik yaparak önemli isimleri yönetim kuruluna alacağı ve aday olacağı konuşuluyor. Camianın önde gelen bazı isimlerinin de Elmas'ın listesinde yer alması bekleniyor.

SEÇİM TARİHİ 11 HAZİRAN

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

20 Mayıs'a kadar adaylar listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 19 Mart 1974; Şişli, İstanbul doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisidir.

Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray Başkanı seçildi.

22 Haziran 2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devraldı.

26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan mali genel kurulda Burak Elmas ve yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Elmas, 23/30 Nisan tarihinde yapılmak üzere olağanüstü seçim kararı aldı. Ancak İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak seçimi iptal etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, itirazı kısmen kabul ederek seçimle ilgili ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. İstinafa yapılan başvuru sonucu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yeniden ihtiyati tedbir kararı vererek seçimi iptal etti.

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