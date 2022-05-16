Burak Elmas aday mı? SON DAKİKA Burak Elmas başkan adayı olacak mı? - Haberler

Burak Elmas aday mı, sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Galatasaray'da bir kez daha başkanlık seçimi olacak. 2021 yılında 6 aylık dönemi mali yönden ibra edilen Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmemişti. Peki, Burak Elmas başkan adayı olacak mı?

BURAK ELMAS ADAY MI?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez çıkıyorum. Aday değilim. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili etrafıma da defalarca kez söyledim aday olmayacağımı. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim." dedi.

SEÇİM TARİHİ 11 HAZİRAN

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

20 Mayıs'a kadar adaylar listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 19 Mart 1974; Şişli, İstanbul doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisidir.

Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray Başkanı seçildi.

22 Haziran 2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devraldı.

26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan mali genel kurulda Burak Elmas ve yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Elmas, 23/30 Nisan tarihinde yapılmak üzere olağanüstü seçim kararı aldı. Ancak İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak seçimi iptal etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, itirazı kısmen kabul ederek seçimle ilgili ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. İstinafa yapılan başvuru sonucu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yeniden ihtiyati tedbir kararı vererek seçimi iptal etti.

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