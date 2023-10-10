Genç YouTuber Burak Durgun video çekimi için gittiği Şili'de soyulmasının ardından biyografisi araştırılmaya başlandı. Burak Durgun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Burak Durgun kimdir? YouTuber Burak Durgun kaç yaşında ve nereli?

Burak Durgun kimdir ve YouTuber Burak Durgun kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Çektiği videolarla gündeme gelen Burak Durgun kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Burak Durgun kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BURAK DURGUN KİMDİR?

YouTuber Burak Durgun, seyahat ettiği yerler hakkında çektiği videolarla biliniyor. Burak Durgun Instagram hesbabı "buraakdurgun" kullanıcı isme sahip ve 39 bin takipçisi bulunuyor.