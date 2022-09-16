Netflix'in yeni dizisi Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in dün gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü. Peki, Burak Deniz Nilperi Şahinkaya'ya ne dedi? Burak Deniz Nilperi Şahinkaya olayı ne? Detaylar haberimizde…

BURAK DENİZ NİLPERİ ŞAHİNKAYA'YA NE DEDİ?

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in dün gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü. Deniz'in kavga olayıyla menajerlik şirketinden açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan menajerlik şirketi, "Bugün Burak Deniz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir yanlış anlaşılma sonucu yemekli bir ortamda iki taraf arasında yaşanan tartışmadan Burak Deniz'in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz" ifadelerini kullandı.

BURAK DENİZ NİLPERİ ŞAHİNKAYA OLAYI NE?

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in dün gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Alkolün dozunu kaçıran Burak Deniz, dün gece 02.00 sıralarında Adana Sheraton Oteli'nde Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ve Deniz Akıncı'nın olduğu masaya gitmiş ve taraflar arasında yaşanan tartışma yumruklaşmaya döndü.