Oyuncu Burak Deniz'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Burak Deniz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, rol aldığı diziler hangileri, rol aldığı filmler neler? Burak Deniz ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Burak Deniz geliyor. Peki, Burak Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Burak Deniz'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz (d. 17 Şubat 1991, İstanbul), Türk oyuncu.

Hayatı ve kariyeri

17 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İzmit'te büyüdü. İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunun ardından Gazi Lisesini bitirdi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okudu. Lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım atmış oldu. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü (2011) dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017), Bizim Hikaye (2017-2019) ve Maraşlı (2021), dizilerinde; aynı zamanda internet üzerinden yayınlanan Yarım Kalan Aşklar (2020), Cahil Periler (2021) dizilerinde de rol almıştır. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak başrolde yer almıştır. Burak Deniz 2023 yılında vizyona giren Netflix üzerinde yayımlanan Şahmaran (2022) dizisinde rol almaktadır.

Filmografisi

Televizyon

2011 : Kolej Günlüğü : Onur : TNT

2012 : Sultan : Tarık : Kanal D

2013-2015 : Kaçak : Burak Topçuoğlu : atv

2015 : Medcezir : Aras : Star TV

2015 : Tatlı Küçük Yalancılar : Toprak Kaynak : Star TV

2016 : Gecenin Kraliçesi : Mert Marden : Star TV

2016-2017 : Aşk Laftan Anlamaz : Murat Sarsılmaz : Show TV

2017-2019 : Bizim Hikaye : Barış Aktan (Savaş) : FOX

2021 : Maraşlı : Celal Kün (Mehmet İnce) / Maraşlı : atv

Yakında : İki Yabancı : Kenan Öztürk: FOX

İnternet dizi ve filmleri

2020 : Yarım Kalan Aşklar : Ozan / Mehmet Kadir Bilmez : BluTV

2022 : Cahil Periler : Asaf : Disney+

2022 : Kal : Semih : Netflix

2023-günümüz : Şahmaran : Maran Yaloğlu : Netflix

Sinema