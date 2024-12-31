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Burak Deniz Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Burak Deniz kimdir?

Burak Deniz Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Burak Deniz kimdir?
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Ünlü oyuncu Burak Deniz, ATV'nin yılbaşı özel programı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk oldu. Deniz, 1989 İstanbul doğumlu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünü tamamladı. 2011 yılında 'Kolej Günlüğü' dizisiyle oyunculuğa adım attı ve birçok popüler dizide rol aldı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı bölümünde ne kadar kazandığı henüz belli olmayan Deniz, bir dönem Büşra Develi ile birliktelik yaşamıştı.

ATV'nin yılbaşı özel programı her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Kim Milyoner Olmak İster oldu. Yılbaşı akşamı özel konuklarıyla ekrana gelecek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının konukları araştırılıyor. Peki, Burak Deniz kimdir? Burak Deniz Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi?

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

BURAK DENİZMİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

Burak Deniz'in katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü henüz başlamadı.

KİM MİLYONER OLMAK HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma, Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumartesi akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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