Güzel Günler dizisinde birlikte rol alan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ve Leyla Tanlar arasındaki ilişki birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Burak Dakak ve Leyla Tanlar evlendi mi? Burak Dakak ve Leyla Tanlar sevgilim mi, nişanlandı mı?

Burak Dakak ve Leyla Tanlar evlendi mi? Sorusu, gündeme gelen haberler nedeniyle merak edilmekte. Güzel Günler dizisinde birlikte rol alan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ve Leyla Tanlar arasındaki ilişki gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda final yapan Güzel Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar evliliğe ilk adımını attı. Peki, Burak Dakak ve Leyla Tanlar evlendi mi? Burak Dakak ve Leyla Tanlar sevgilim mi, nişanlandı mı?

BURAK DAKAK VE LEYLA TANLAR EVLENDİ Mİ?

Güzel Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam eden çift sade bir törenle nişanlandı. Nişan töreninden paylaşımlar yapan Leyla Tanlar ve Burak Dakak'a beğeni ve yorum yağdı.

Siyah saten bir kıyafet tercih eden Leyla Tanlar, güzelliği ile mest etti. Törene çiftin yakın arkadaşları olan Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da katıldı. Çifti en mutlu günlerinde yakın arkadaşları Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da yalnız bırakmadı.