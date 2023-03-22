Burak Dakak ile Leyla Tanlar sevgili mi? Burak Dakak sevgilisi kim?

Güzel Günler dizisinde birbirine kavuşamayan iki aşığı oynayan ve gerçekte de sevgili olan Burak Dakak ve Leyla Tanlar çiftinin ilişki durumu merak edildi. Hayranları ise Burak Dakak ile Leyla Tanlar sevgili mi? Burak Dalak sevgilisi kim? arama motorlarında aratıldı. Peki, Burak Dakak ile Leyla Tanlar sevgili mi? Burak Dalak sevgilisi kim?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Ecem Erkek, Binnur Kaya, Olgun Toker, Leyla Tanlar, Burak Dakak ile Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisinin setinden aşk çıktı iddialarının ardından sevenleri ise arama motorlarında Burak Dakak ile Leyla Tanlar sevgili mi? Burak Dalak sevgilisi kim? sorularını araştırdı.

BURAK DAKAK İLE LEYLA TANLAR SEVGİLİ Mİ?

Güzel Günler dizisinde birbirine kavuşamayan iki aşığı oynayan ve gerçekte de sevgili olan Burak Dakak ve Leyla Tanlar çifti, Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Aceleleri olduğunu söyleyen çift, soruları yanıtsız bıraktı. Çiçeği burnunda sevgililer Burak Dakak ve Leyla Tanlar, muhabirlerin röportaj isteğini "Arkadaşlar bir buluşmamız var, acil yetişmemiz lazım" diyerek geri çevirdi. Ünlü çift, muhabirlere iyi günler dileyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaştılar. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor.

Burak Dakak ile Leyla Tanlar