Ünlü oyuncu Burak Çelik 2013 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasında birinci olmuştur. Burak Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Burak Çelik kimdir? Senden Daha Güzel dizi oyuncusu Burak Çelik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik (d. 21 Temmuz 1992, İstanbul), Türk oyuncu ve manken. Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından 2016 yılında yayımlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Günümüzde ise, 2022 yılının yaz aylarında başlayan Senden Daha Güzel adlı dizide rol almaktadır.

BURAK ÇELİK INSTAGRAM HESABI

Burak Çelik Instagram hesabı "burakcelikofficial" 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.