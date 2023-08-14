Adana'nın Sarıçam ilçesinde motosikletiyle bir köpeğe çarpan sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kaza sonucu hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası Burak Can Taşan öldü mü? Burak Can Taşan neden öldü, merak edildi.

Burak Can Taşan, kaza sonucu hayatını kaybetti. Taşan, Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç fenomenin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peki, Burak Can Taşan neden öldü? Burak Can Taşan öldü mü?

BURAK CAN TAŞAN ÖLDÜ MÜ?

Adana'nın Sarıçam ilçesinde motosikletiyle bir köpeğe çarpan sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kaza sonucu hayatını kaybetti. Taşan, Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç fenomenin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burak Can Taşan

TAKİPÇİLERİ YASA BOĞULDU

Taşan'ın sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan bir motosiklet tutkunu olduğu ve motosiklet videolarıyla fenomen olduğu belirtildi.