Burak Bulut - Tabut sözleri! 'Tabut' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Burak Bulut'un yeni şarkısı "Tabut" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut - Tabut sözleri nelerdir? Burak Bulut - Tabut şarkısının tüm sözleri nedir? İşte detaylar...
Burak Bulut - Tabut şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği, Alaaddin Ergün ve Doğanay Karadeniz ikilisine aittir.
BURAK BULUT - TABUT ŞARKI SÖZLERİ
Kendimle kavgalarım
Bilmem nedenini sorgulamadım
Ayrılık acı bir şeymiş öğrendim
Dağ gibi büyüdü kaygılarım
***
Acıyla gelen baş ağrıları
Tuhaf bu halimle vurdumduymazlığım
Delirmişkinimle vurgun yemiş yüreğime
Dokunmayın çok arsızım
***
Dünyaya sığdıramadığın aşkımı
Nasıl sığdırdın bir tabuta?
İçimizde mutluluğa giden yolu
Nasıl sürdürdün bir yokuşa?