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Burak Bulut - Tabut sözleri! 'Tabut' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Burak Bulut - Tabut sözleri! 'Tabut' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Burak Bulut'un yeni şarkısı "Tabut" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut - Tabut sözleri nelerdir? Burak Bulut - Tabut şarkısının tüm sözleri nedir? İşte detaylar...

Burak Bulut - Tabut şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği, Alaaddin Ergün ve Doğanay Karadeniz ikilisine aittir.

BURAK BULUT - TABUT ŞARKI SÖZLERİ

Kendimle kavgalarım

Bilmem nedenini sorgulamadım

Ayrılık acı bir şeymiş öğrendim

Dağ gibi büyüdü kaygılarım

***

Acıyla gelen baş ağrıları

Tuhaf bu halimle vurdumduymazlığım

Delirmişkinimle vurgun yemiş yüreğime

Dokunmayın çok arsızım

***

Dünyaya sığdıramadığın aşkımı

Nasıl sığdırdın bir tabuta?

İçimizde mutluluğa giden yolu

Nasıl sürdürdün bir yokuşa?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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