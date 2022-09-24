Burak Bulut - Tabut sözleri! 'Tabut' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Burak Bulut'un yeni şarkısı "Tabut" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut - Tabut sözleri nelerdir? Burak Bulut - Tabut şarkısının tüm sözleri nedir? İşte detaylar...